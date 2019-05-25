Оуэн и Тольдо открыли Фестиваль Лиги Европы УЕФА в Баку (ФОТО)

25 мая 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На Бакинском бульваре состоялось открытие Фестиваля болельщиков финала Лиги Европы УЕФА, который пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе между английскими клубами "Арсенал" и "Челси", сообщили Trend Life в АФФА.

Звездными гостями фестиваля стали известные в прошлом футболится - англичанин Майкл Оуэн и итальянец Франческо Тольдо, который фотографировались и делали селфи с поклонниками, а в костюмах даже попытались сыграть в футбол. Майкл Оуэн и Франческо Тольдо отметили высокую организацию и подготовку к финалу, пожелали командам удачи. В открытии приняли участие председатель оргкомитета, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровнаг Абдуллаев, генеральный секретарь Эльхан Мамедов, первый вице-президент Эльшад Насиров и другие. Интересно, что Ягуб Эйюбов пришел в форме "Манчестер Юнайтед".

Фестиваль организован на территории Приморского национального парка (Бульвар), около Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига, и продолжится до 29 мая. Вход для посетителей свободный, и они смогут сфотографироваться с кубком ЛЕ на фоне панорамы Бульвара. Гостям также представлена развлекательная программа, с участием ди-джеев, исполнителей и танцевальных коллективов, двойниками легендарных британских персонажей, действует Virtual Real Zona, где можно показать свои футбольные способности и получить призы, а также открыты детские площадки.

(Автор: Вугар Иманов)

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