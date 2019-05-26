В Баку проходит Фестиваль болельщиков финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО)

26 мая 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 25 по 29 мая проходит Фестиваль болельщиков финала Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend Life.

Фестиваль организован на территории Приморского национального парка (Бульвар), около Государственного театра кукол имени Абдуллы Шаига. Вход для посетителей свободный. Гости могут сфотографироваться с кубком ЛЕ и двойниками легендарных британских персонажей, принять участие в развлекательной программе и сыграть в футбол, посмотреть выступление ди-джеев, исполнителей и танцевальных коллективов, здесь действует Virtual Real Zona, где можно показать свои футбольные способности и получить призы, а также открыты детские площадки.

Напомним, что 29 мая в 23.00 на 68-тысячном Бакинском Олимпийском стадионе пройдет финал Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Эмин Рамазанов)

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