Евролига должна установить дедлайн по решению о прекращении сезона

Руководству баскетбольной Евролиги необходимо установить крайний срок, после которого будет принято решение о прекращении сезона, - всеобщая безопасность и здоровье являются приоритетами в это время. Об как передает Trend со ссылкой на ТАСС, рассказал главный тренер итальянского "Милана", член Зала славы Единой лиги ВТБ Этторе Мессина.

12 марта руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. В регулярном чемпионате Евролиги осталось провести пять туров, последний был запланирован на 9-10 апреля. Еврокубок остановлен на стадии четвертьфинала. Накануне акционеры баскетбольной Евролиги в формате видеоконференции обсудили альтернативные варианты проведения турнира в связи с его приостановкой из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Все зависит от ситуации с коронавирусом, я думаю, что должен быть какой-то дедлайн, момент, после которого будет ясно, что дальше идти уже нельзя. Нам надо сохранять позитив, надо надеяться, и все, безусловно, хотят играть и смотреть матчи, но самое важное сейчас - думать о всеобщей безопасности. Разговор о том, чтобы возобновить чемпионаты внутри стран и внутри Европы, можно будет начать только когда, когда будет обеспечена безопасность. Когда игрокам, болельщикам, кому угодно ничего не будет угрожать", - заявил Мессина.

Итальянский специалист также выразил удивление, что московский ЦСКА, который он долгое время возглавлял, во время пандемии провел двустороннюю тренировку. "Если говорить о баскетболе, то важно предотвратить заболевания игроков, остановить любое возможное распространение болезни, все знают, что важно оставаться дома. Это не мое мнение, а мнение экспертов, люди по всей Европы это понимают. Посмотрите на Турцию, где, несмотря ни на что, проводился чемпионат, а через два дня после вынужденной остановки начали выявляться случаи болезни, это уже касается не спорта, а обычной жизни", - отметил тренер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.