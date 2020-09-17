«Реал» отдал Бэйла в аренду «Тоттенхэму»
Вингер «Реала» Гарет Бэйл возвращается в «Тоттенхэм». Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишут в Daily Mail.
Сообщается, что лондонцы арендовали валлийца сроком на один сезон. Часть зарплаты Бэйла в стане «шпор», которая составит €14,2 млн, покроет «королевский клуб».
Незадолго до этого агент Бэйла Джонатан Барнетт подтвердил факт переговоров между мадридцами и «Тоттенхэмом» по поводу трансфера звездного игрока.
Напомним, что Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013-го за рекордные на тот момент €101 млн.
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