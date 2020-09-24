"Арсенал" победил "Лестер" и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

Лондонский "Арсенал" обыграл "Лестер" со счетом 2:0 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла на стадионе "Кинг Пауэр", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 57-й минуте гол в свои ворота забил защитник "Лестера" Кристиан Фукс, еще один гол забил нападающий "Арсенала" Эдвард Нтекиа (90).

В другом матче 1/16 финала турнира "Челси" со счетом 6:0 дома разгромил "Барнсли", выступающий во втором по силе дивизионе первенства страны. Хет-трик в составе лондонского клуба оформил полузащитник Кайл Хавертц, перешедший в команду в летнее трансферное окно из германского "Байера". 21-летний Хавертц оформил первый хет-трик в карьере, для этого ему потребовалось 153 матча в обоих клубах.

Также в среду в 1/8 финала Кубка английской лиги пробились "Бёрнли", "Брайтон", "Сток Сити", "Фулхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл".

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити", рекорд по количеству трофеев принадлежит "Ливерпулю" (8). "Арсенал" становился обладателем кубка дважды, шесть раз канониры выходили в финал.