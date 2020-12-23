"Ювентус" потерпел первое поражение в чемпионате Италии, крупно проиграв "Фиорентине"

"Ювентус" проиграл дома "Фиорентине" со счетом 0:3 в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мячи забили Душан Влахович (3-я минута), Мартин Касерес (81), автогол за счету защитника "Ювентуса" Алекса Сандро (76).

На 18-й минуте прямую красную карточку за грубый подкат получил полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, судья воспользовался помощью видеоассистента.

"Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 13 матчах. Туринцы потерпели первое поражение в сезоне в чемпионате. "Фиорентина" расположилась на 15-й строчке с 14 очками в 14 матчах.

В следующем туре "Ювентус" 3 января примет "Удинезе", "Фиорентина" в тот же день дома сыграет с "Болоньей".