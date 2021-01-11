Итоговый турнир по дзюдо мировой серии "Мастерс" стартует в Дохе

Итоговый турнир мировой серии по дзюдо "Мастерс" стартует сегодня в столице Катара, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Элитные соревнования традиционно собирают на татами лучших дзюдоистов мира - победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств и турниров мировой серии.

Соревнования проводятся с 2010 года - обычно они проходят в конце года, однако на этот раз юбилейный десятый турнир был перенесен на январь в связи с пандемией коронавируса.

"Мастерс" в Катаре пройдет по принятым Международной федерацией дзюдо правилам безопасности. За невыполнение требований, в числе которых ношение масок, соблюдение правил дистанции и предоставление корректных данных о состоянии здоровья, спортсмены могут быть сняты с соревнований.

По количеству начисляемых победителям и призерам рейтинговых очков турнир занимает второе место после чемпионата мира - по 1800 баллов за первое место, по 1260 за второе и по 900 за третье. Само участие в турнире серии "Мастерс" приносит 200 очков - вдвое больше, чем победа на Кубках Европы, а также других мировых и континентальных соревнованиях. Завершатся состязания 13 января.

Ранее турнир принимали корейский Сувон (2010), Баку (2011), Алматы (2012), Тюмень (2013), Рабат (Марокко, 2015), Гвадалахара (Мексика, 2016), Санкт-Петербург (2017) и дважды города Китая - в 2018 году Гуанчжоу, в 2019 году - Циндао.