Чемпионат Англии по футболу: "Манчестер Сити" одержал победу над "Вулверхэмптон"

Спорт 3 марта 2021 02:20 (UTC+04:00)
Чемпионат Англии по футболу: "Манчестер Сити" одержал победу над "Вулверхэмптон"

"Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Вулверхэмптоном" со счетом 4:1 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (80-я, 90-я минуты) и Рияд Марез (90), еще один мяч полузащитник "Вулверхэмптона" Леандер Дендокер отправил в собственные ворота (15). У проигравших отличился Конор Коуди (61).

В турнирной таблице "Манчестер Сити" продолжает лидировать, набрав 65 очков и на 15 очков опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед". "Вулверхэмптон" с 34 очками идет 12-м.

В следующем туре "Манчестер Сити" 7 марта примет "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" 6 марта в гостях сыграет с "Астон Виллой".

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