Лига конференций УЕФА назвала ФК "Карабах" непобедимым

БАКУ /Trend/ - Лига конференций УЕФА на официальном акаунте в "Twitter" поделилась публикацией, в котором назвала футбольный клуб "Карабах" непобедимым, передает Trend.

"Непобедимый "Карабах". Сыграл 14 игр во всех соревнованиях в этом сезоне - 9 побед и 5 ничьих", - говорится в публикации.