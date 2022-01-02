Нико Ковач покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"
Руководство футбольного клуба "Монако" приняло решение отправить в отставку главного тренера Нико Ковача. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что "Монако" в ближайшее время объявит имя нового главного тренера.
"Монако" занимает шестое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков в 19 матчах.
Ковачу 50 лет, он возглавил "Монако" в июле 2020 года. Ранее он работал главным тренером в германских "Айнтрахте" и "Баварии", а также в молодежной и главной сборных Хорватии.
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