Шевченко заразился коронавирусом второй раз

Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко пропустит матч 21-го тура Серии А со «Специей». Наставник сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Об этом сообщает пресс-служба «грифонов», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

28 декабря украинский специалист заразился коронавирусом и рисковал пропустить встречу 20-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:1), которая состоялась 6 января.

5 января Шевченко сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет присутствовать на матче. Сегодня, 9 января, пресс-служба клуба сообщила, что наставник снова сдал положительный тест на коронавирус и будет отсутствовать на матче со «Специей».

Руководить командой с бровки будет помощник украинца Мауро Тассотти.

«Дженоа» после 20-ти туров занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Шевченко 12 очков.