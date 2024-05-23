Испугавшись побоев в семье, Самир Алескеров вернулся в кэмпо – только на İdman.Biz TV "Звездный спорт" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем передачи İdman.Biz TV "Ulduzlu İdman" (Звездный спорт) стал актер и юморист Самир Алескеров, известный в народе как Сафгулу.

Как сообщает Trend Life со ссылкой на İdman.biz, во время беседы с ведущей программы Зюмрюд Бадаловой Самир Алескеров показал свои навыки по кэмпо.

Как оказалось, он несколько лет занимался восточными единоборствами, затем забросил, и теперь вновь решил возобновить свои тренировки, боясь быть избитым в семье.

Специальным гостем передачи стал президент Федерации по годзю-рю окинава каратэ-до и кобудо-кэмпо, обладатель 8-го дана, заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджана Танрыверди Аллахвердиев.

Нунчаки, болевые приемы, эффектные броски… Заходите на İdman.Biz TV на YouTube, смотрите интересную передачу и делитесь впечатлениями.

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