Тофик Бахрамов – 100 лет: Славная летопись самого уникального в мире легендарного арбитра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и азербайджанского арбитра Тофика Бахрамова. Так уж получилось, что самая большая слава, выпавшая на долю азербайджанского футбола, принадлежит не команде, не игроку и даже не тренеру. Самым знаменитым азербайджанцем в мировом футболе стал арбитр, именем которого назван единственный стадион в мире. О жизни этой легендарной личности в материале Trend Life.

Часто бывает так, что один свисток арбитра имеет огромнейшую значимость. Он может привести многомиллионную армию болельщиков в эйфорию, но с точно такой же легкостью и хладнокровием - причинить боль....На Чемпионат мира 1966 года Тофик Бахрамов попал неожиданно. Дело в том, что перед приглашением судить матчи главного футбольного турнира советский арбитр провёл лишь два матча на международной арене! Такое признание говорит о том, что Бахрамов был великолепен в своём деле. В нём определенно присутствовала грациозность и обаяние, а главное - решительность и уверенность в своих действиях. Эта уверенность и принесла ему мировую известность и славу. Ко всему прочему, он был универсалом: мог работать как арбитром в поле, так и на линии. Но обо всем по порядку…

Начал судейскую карьеру после тяжелой травмы ноги

Тофик Бахрамов родился 29 января 1925 года в городе Шуша, в квартале "Чухур". Детские годы прошли в Шуше, затем в связи с работой отца ему пришлось переехать сначала в Агдам, а через некоторое время в Баку. Его отец Бахрам был из интеллигентной семьи, получил высшее образование в Санкт-Петербурге, был репрессирован. Мать, Сария Сеидбейли - из азербайджанской семьи с дворянскими корнями, также родилась в Шуше.

Футбольную карьеру начал в 1940 году, когда выступал за детский клуб "Спартак", затем перешёл в бакинский "Динамо", после - в бакинский "Нефтяник". Но карьера игрока не сложилась, он получил тяжелую травму ноги, перенёс операцию.

На судейскую работу Бахрамов перешёл в 1951 году. Обслуживал матчи чемпионата СССР по футболу. В 1958 году Бахрамов стал футбольным судьёй всесоюзной категории, в 1965 году - футбольным судьёй международной категории. В 1962 году был удостоен звания заслуженного тренера Азербайджанской ССР. В 1961-1962 годах являлся начальником бакинского клуба "Нефтяник". Однако, уже через год возвратился в судейство. В 1966 году стал заслуженным деятелем физической культуры и спорта Азербайджанской ССР. На международной арене дебютировал в 1964 году. В 1966 году судил финальный матч чемпионата мира в Англии в качестве линейного судьи и матч между сборными Испании и Швейцарии в качестве основного арбитра.

Драматичный финал чемпионата мира 1966 года Англия – ФРГ

Так получилось, что главный матч своей жизни Тофик Бахрамов провёл как раз в роли лайнсмена. Он был призван помогать швейцарцу Готтфриду Динсту, который считался опытным арбитром. 30 июля 1966 года в финале на "Уэмбли" в Лондоне встретились сильнейшие сборные - Англия и ФРГ. Эта игра вызвала огромный резонанс среди британских фанатов, не удивительно, ведь их любимцы впервые так близко подобрались к заветному трофею. Весь Туманный Альбион, как и остальной мир, был прикован к экранам своих телевизоров, а те, кто не имел его, с интересом следили за происходящим, слушая трансляцию по радио. Кстати, эта победа на мировой арене до сих является единственной для Англии.

Этот финал чемпионата мира стал самым интересным и драматичным за всю историю мундиалей. 90 минут завершились со счетом 2:2, и битва за Золотую богиню продолжилась в добавленные полчаса. Шла 101-я минута игры, когда английский форвард Херст с разворота ударил по немецким воротам. Мяч попал в перекладину, от которой отскочил почти вертикально вниз, ударился о землю и был выбит немцами на угловой. И в этот момент англичане вдруг кинулись к рефери матча швейцарцу Динсту с требованием показать на центр ворот - по их мнению, был гол. Судья, явно не видевший траектории полета мяча, растерялся, но тут же кинулся к боковому рефери, чтобы принять окончательное решение. Тофик Бахрамов взмахом флажка показал на центр, вызвав восторг англичан и ярость немцев, которые окружили его, протестуя против такого решения, но рефери остался непреклонным. Игра продолжилась, и незадолго до завершения дополнительного времени, Херст забил свой третий за эту игру мяч. Матч завершился счетом 4:2 в пользу Англии! Впоследствии Джефф Херст не забыл о человеке, который принес славу его стране - однажды он пригласил к себе на прием сына Тофика и вручил ему футболку, надпись на азербайджанском гласила "Большое спасибо".

Королева Великобритании Елизавета II после матча вручила Тофику Бахрамову "Золотой свисток" (приз, который доселе вручался только арбитрам в поле) и копию "Золотой богини". Сегодня отлитый в бронзе эпический азербайджанец навеки поселился в одной из музейных витрин нового стадиона "Уэмбли".

Но немцы обвинили Бахрамова в симпатиях к хозяевам мундиаля и неприязни к немцам, оставшейся со времен Второй мировой. Видеоповтор показал, что мяч попал в линию ворот и пересек ее, но полностью ли он это сделал или нет - вот в чем вопрос, о котором до недавнего времени спорили, но современные технологии показали - гол был!

Тофик Бахрамов вспоминал: "На приеме, после матча, ко мне подошел Уве Зеелер и сказал: "Господин Бахрамов, примите мои извинения. Я был не прав, когда оспаривал ваше решение. Мы посмотрели повторы: гол был засчитан правильно".

Откровение Владимира Маслаченко и просьба Маргарет Тетчер

Приехавший в Баку в январе 2009 года известный комментатор Владимир Маслаченко рассказал о дружбе с Тофиком Бахрамовым и, что даже благодаря его помощи, половину сессии сдавал в Бакинском институте физкультуры:

"Бахрамов был одним из ближайших моих друзей из Азербайджана. Светлая память этому блистательному, невероятно своеобразному, артистичному арбитру. Играя за "Спартак", я числился в физкультурной Академии и свои сессии сдавал именно в Баку, мне большую помощь оказывал Тофик Бахрамов, с которым мы всегда спорили по поводу голов".

Тайну спорного гола, которая сборная Англии забила сборной ФРГ в финале чемпионата мира по футболу 1966 года, и благодаря которому англичане впервые (и до сих пор) стали чемпионами мира, Тофик Бахрамов в ироничной форме раскрыл Владимиру Маслаченко.

"Однажды я спросил у Бахрамова: "Между нами, клянусь, никому не скажу и не заложу. Гол немцам англичане в шестьдесят шестом все-таки забили?". Он так осмотрелся интеллигентно и говорит: "Блин, Володя, был там гол! Б... буду, был!".

В 1992 году в ходе визита в Баку экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер специально запросила встретиться с Тофиком Бахрамовым. По её словам, она и её соотечественники помнят мужественное и справедливое действие Бахрамова. Также Тэтчер сказала, что её визит не был бы полным без встречи с Бахрамовым.

Помимо финала чемпионата мира 1966 года, Бахрамов судил и чемпионат мира 1970 года, включая матч между сборными Перу и Марокко в качестве основного арбитра. На двух чемпионатах он отсудил два матча в качестве главного судьи и шесть в роли линейного, в том числе и ещё один легендарный матч - полуфинал чемпионата мира 1970 Бразилия - Уругвай. Бахрамов стал вторым советским судьей, судившим на чемпионатах мира по футболу, после Николая Латышева, и первым советским арбитром, судившим финалы еврокубков.

Среди важных международных матчей в качестве главного арбитра судил четвертьфинал Кубка европейских чемпионов между клубами "Аякс" (Голландия) и "Дукла" (Чехословакия) в 1967 году. В 1972 году он обслуживал матч Межконтинентального кубка между аргентинским "Индепендьенте" и голландским "Аяксом". В том же году судил первый в истории финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА между английскими клубами "Тоттенхэм Хотспур" и "Вулверхэмптон Уондерерс". 13 раз входил в список лучших судей СССР.

С 1974 года являлся заведующим кафедрой физической культуры и спорта Азербайджанского педагогического института русского языка и литературы им. М. Ф. Ахундова. В последние годы жизни работал на должности генерального секретаря АФФА.

В последние годы жизни работал на должности генерального секретаря АФФА. Тофик Бахрамов скончался в Баку 12 октября в 1993 году и был похоронен на Аллее почётного захоронения. После его смерти Республиканский стадион был назван в его честь.

Единственный в мире памятник футбольному судье

14 октября 2004 года перед центральным входом на стадион Тофика Бахрамова был открыт памятник легендарному рефери - единственный в мире памятник футбольному судье, в знак уважения за его заслуги перед футболом.

В металле был отлит легендарный арбитр, который навсегда вошел в историю мирового футбола. Это произошло в преддверии матча между сборными Азербайджана и Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Главным действующим лицом в торжественной церемонии открытия памятника был Джефф Херст. Участие в церемонии приняли также президент ФИФА Йозеф Блаттер, член исполкома ФИФА Мишель Платини и другие. Глядя на застывшего в бронзе рефери, Блаттер произнес:

"Я очень рад находиться здесь в Баку и принимать участие в открытии памятника великому человеку, в честь которого назван этот стадион. Честно говоря, я никогда не видел и не слышал, чтобы стадион называли в честь футбольного арбитра! Я благодарю всех жителей Баку, именно вы создали такую гостеприимную атмосферу".

Тофик Бахрамов стал даже героем мультфильма, снятого к Чемпионату мира 2006. Для съемок этой части фильма в Баку прибыла телегруппа из Германии, которая провела беседы с семьей Бахрамова, а также сделала несколько кадров Республиканского стадиона, главной арены Азербайджана, носящей имя известного судьи.

А в 2007 году мировая звезда из Великобритании Элтон Джон на концерте в Баку посвятил Тофику Бахрамову специальную написанную песню. Концерт проходил на стадионе имени Тофика Бахрамова

В июне 2011 года ветераны английского и немецкого футбола Джефф Херст и Ханс Тилковски - участники знаменитого финального матча ЧМ 1966 года посетили в Баку этот памятник в рамках празднования 100-летия азербайджанского футбола, возложив цветы и почтив память Тофика Бахрамова.

Тофик Бахрамов был и остается кумиром азербайджанского народа.

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