Аzerbaijan Fashion Week 2018 представит эволюцию моды за последний век

БАКУ /Trend Life/ - В Баку отеля Fairmont Baku Flame Towers с 17 по 19 мая пройдет седьмой сезон официальной недели моды страны Azerbaijan Fashion Week, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили Trend Life организаторы.

Azerbaijan Fashion Week проведёт ряд торжественных показов с участием таких известных дизайнеров, как Фахрия Халафова, Диана Ахадпур-Кенгерли, а также Alex Chzhen, Yerlan Zholdasbek, Makhaim, Mak Mari и многих других, которые ознакомят гостей Недели моды со своими новыми коллекциями сезона осень-зима 2018/19.

"Azerbaijan Fashion Week поможет окунуться в историю красоты и стиля азербайджанских женщин. Перед вами промелькнут образы, трансформировавшиеся в течение ста лет, наглядно продемонстрировав эволюцию моды за последний век. Вместе с основной программой показов пройдёт ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющиеся являются главными целями проведения Showroom Аzerbaijan Fashion Week", - говорится в сообщении.

За время своего существования благодаря высокому уровню организации и обретению статуса ведущего модного события страны, оргкомитет Аzerbaijan Fashion Week подписал множество партнерских соглашений по сотрудничеству с Неделями моды, проводящимися в различных странах мира, повышая уровень узнаваемости страны и региона в fashion-сообществе на международном уровне. На данный момент партнерами Аzerbaijan Fashion Week являются Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Kazakhstan Fashion Week, Tbilisi Fashion Week, Caspian Fashion Week, Belarus Fashion Week, Krasnodar Fashion Week. Несколько дней назад также состоялось подписание соглашения с Volga Fashion Week, чей представитель также будет находиться среди почетных гостей Аzerbaijan Fashion Week.

Подробнее со списком локаций, расписанием мероприятий и именами дизайнеров можно ознакомиться на сайте www.afw.az.

Для получения дополнительной информации и пресс-аккредитации по адресу: press@afw.az

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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