В Баку проходит Miss & Mister Planet Azerbaijan 2019 – победители поедут в Таиланд (ФОТО)

12 апреля 2019 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Winter Park Hotel Baku прошел первый отборочный тур конкурса красоты Miss & Mister Planet Azerbaijan 2019, сообщили Trend Life организаторы.

В состав жюри вошли – телеведущий Самир Байрамлы, певица Нура Сури, модельеры Афаг Исмаилзаде и Улькер Гусейнова, хореограф Мубариз Аллахвердизаде, журналист Вугар Вугарлы, руководитель Mario Russo Baku Руслан Мамедов, руководитель Kəngərli Group Джалал Кенгерли, модели Ильгар Алиев и Нармин Сафарова, блогер Рамин Мусаев, фитнесс-тренер Сабина Магеррамова, победители конкурса Miss and Mister Planet 2016 и 2018 годов, обладатели титулов Mister Planet Юсиф Джафарли и Эмиль Гасымов, и участница конкурса Зулейха Орудж. Ведущая - Медина Абдуллаева.

Победители примут участие в международном финале Miss and Mister Planet 2019 в Таиланде в сентябре этого года.

Национальный и международный директор проекта в Азербайджане – Агиль Мамиев, директор проекта – Пярвиз Азимзаде, главный продюсер – Садиг Джафаров, рекламный директор – Ниджат Гусейнзаде.

Для участия во втором отборочном туре +994 50 500 66 33.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Агасамед Шахзаде, Махаббат Насиров)

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