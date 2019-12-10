В Баку пройдет кастинг Miss&Mister Top Model Azerbaijan 2020

10 декабря 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 15 декабря в 14:00 в Shah Palace Hotel Baku пройдет кастинг национального конкурса топ-моделей Miss & Misster Top Model Azerbaijan 2020, сообщили Trend Life организаторы.

Форма одежды - свободная. Обязательно иметь при себе удостоверение личности. Для подробной информации можно обратиться на официальную страницу конкурса в Instagram: @missmistertopmodel.az.

"Основным отличием от множества других конкурсов можно назвать то, что участниками Miss & Mister Top Model Azerbaijan могут стать начинающие или состоявшиеся модели, которые уже покорили подиумы и были удостоены признания, как в Азербайджане, так и за его пределами",- сообщили организаторы конкурса.

Напомним, что 21 июня прошел финал Miss & Mister Top Model Azerbaijan 2019, победу в котором одержали Хаяля Аскерова и Фаррух Раджабов.

Как и в прошлом году, финалисты конкурса будут награждены ценными подарками, а также получат возможность войти в мир шоу-бизнеса и fashion-индустрии Азербайджана. Кроме того, обладатели титула Miss Top Model Azerbaijan 2020 и Mister Top Model Azerbaijan 2020 получат возможность представить Азербайджан на международном конкурсе Miss & Mister Top Model of the World.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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