В Баку прошла церемония награждения премии "Бриллиантовый глобус" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Caspian Business Hotel прошел трехдневный Baku Fashion Festival, организованный Azerbaijan Luxury, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и искусства, индустрии моды и спорта, и других сфер, в том числе двадцать представителей зарубежных стран. Руководитель и директор проекта - Новруз Исмаил. Ведущими были телеведущие Зюмруд Шахова и Ханлар Мехтиев. Интересно, что каждый из гостей получил возможность не только пройтись по красной дорожке, но и самому принять участие в дефиле. Гостям были представлены шоу-румы, показы мод и различные развлекательные мероприятия, концертная программа.

В рамках Baku Fashion Festival состоялась церемония награждения Diamond Globe Awards. Среди лауреатов премии корреспондент МИА Trend Вугар Иманов. Diamond Globe Awards были также отмечены заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, президент Евразийской федерацией джиу-джитсу Агиль Аджалов, участники "Евровидения" Чингиз Мустафаев и Сямра Рагимли, актеры Зульфия Гурбанова, Пярвин Абыева, Талех Юзбейов, телеведущие Фира Джалилова, Азер Сулейманлы, Шахрияр Абилов, Хосе Бернардо, Суна Касымоглу, Мурад Азимзаде, радиоведущие Руслан Зейналов и Кязым Субхан, композитор Севиндж Агасиева, стилист-визажист Сабина Иманова, певицы Натаван Хабиби, Влада Ахундова, Рилая Гусейнзаде, Фарид Гасанов, Замиг Гусейнов, спортсмены Пярвиз Абдуллаев, Эдуард Мамедов, Анар Сулейманов, рэпер Qurd, ди-джей China, фотограф Нариман Исмайлов, модель Джабраил Расулов, блогер Кюбра Магеррамова, спикер-тренер Ровшан Наджафов и другие.

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(Автор: Вугар Иманов)

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