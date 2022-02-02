Azerbaijan Kids Best Model 2022. В Баку выбраны самые лучшие юные модели (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Caspian Business Hotel Baku прошел детский вечер моды и конкурс Azerbaijan Kids Best Model 2022, организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life.

Жюри возглавляла художник-модельер, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова. Среди членов жюри были также деятели культуры и искусства, дизайнеры и представители индустрии моды – Егяна Садыхова, Аяз Гасымов, Шахрияр Абилов, Афруз Амирова, Али Гусейнов, Севиндж Алиева и Нурлана Мийаби.

"Главная цель проекта – раскрытие творческих способностей подрастающего поколения в индустрии моды, представление их широкой общественности с последующим участием лучших юных моделей на международных конкурсах", - отметила директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

Конкурс прошел среди юных моделей от 4 до 14 лет. На подиум вышли 97 детей – 46 девочек и 51 мальчик. Лучшие были отмечены в различных номинациях.

Фото - Нариман Исмайлов.

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(Автор: Вугар Иманов)