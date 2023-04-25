В Белграде с успехом представлена экспозиция национальных костюмов Гюльнары Халиловой "Карабах" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира 2023 года" при поддержке посольства Азербайджана в Сербии и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Белграде прошли Дни культуры Азербайджана.

В рамках проекта культурного наследия "Odlar Yurdu, Azərbaycan – Azerbaijan, the Land of Fire" в Madlena Art Palace была представлена экспозиция национальных костюмов из коллекции известного дизайнера Гюльнары Халиловой "Карабах", сообщает Trend Life. Экспозиция, которая была представлена на протяжении трех дней, вызвала большой интерес гостей мероприятия и СМИ.

"Гости подходили и очень интересовались культурой и традициями Азербайджана. Карабахская одежда имеет особое место в богатом культурном наследии Азербайджана. Культура одежды Карабаха – неотъемлемая составляющая наших национально-духовных и материальных ценностей. Каждый образец коллекции олицетворяет собой отдельный регион Карабаха со своими особыми орнаментами и узорами, специальными элементами, отражающими художественные особенности. В то же время, коллекция стилизована в соответствии с современными требованиями", – сказала Trend Life дизайнер.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению. Ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.

В рамках Дней культуры Азербайджана были представлены концертные программы мастеров искусств с национальной музыкой, мугамом и танцами, были продемонстрированы ковры, гурама и произведения искусства. Посетители были проинформированы об истории, культуре, национальной музыке нашей страны, а также о современном образе жизни и реалиях.