Азербайджанские модельеры прошли обучение в Милане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые азербайджанские модельеры Айнур Халилова и Лейли Залова приняли участие в международном тренинге в Милане (Италия), сообщает Trend Life.

Модельеры приняли участие в академическом курсе Del Lusso при IFDA Italian Fashion and Design Academy, а также приняли участие в Неделе моды вместе с выпускниками этой академии. Айнур и Лейли также провели фотосессию в Милане с участием итальянских моделей для небольшой коллекции одежды собственного дизайна.

По словам участников международного тренинга, обучение в Миланской академии моды и дизайна очень важен для личного развития, обмена опытом, налаживания новых связей в целях дальнейшего развития отечественной индустрии моды.