В древнем Хорезме: Узбекские красавицы, джоратские гутабы, лязги, тар, QR-код древности…. (ФОТО)

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Баку-Хива-Баку. Специально для Trend Life Эльчин Гусейнов

Между азербайджанцами и хорезмийцами много общего. Вы это поймете, как только прибудете в древний Хорезмский регион Узбекистана и заговорите с местным населением. Во-первых, местный диалект узбекского языка очень схож с азербайджанским. Азербайджанцу здесь будет очень легко договариваться с шофером такси, торговаться на базаре и в сувенирных лавках, заказывать блюда в ресторанах и кафе. Идентичных слов намного больше, чем вы услышите в любой другой части Узбекистана.

Во-вторых, традиционными музыкальными инструментами здесь также как и в Азербайджане, считаются тар и гавал. Хорезмская национальная музыка и танцы очень зажигательны и всегда были популярны в Азербайджане. Чего только стоят широко популярные у нас танцы и песня «Лязги», более известная под названием «Карагёз бой бой» и исполненная узбекской певицей азербайджанского происхождения Насибой Абдуллаевой.

А сколько общего в азербайджанских и хорезмских национальных блюдах...

Чайхона, плов, гутаб, тандыр, дыни…..

Любимый напиток в Узбекистане, конечно, зеленый чай. Его называют «гёк-чай» (или гёй-чай), он может быть как местного, так и китайского производства. Его пьют повсюду и все. Но в Хиве, наряду с зеленым, широкое распространение получил и обычный - черный чай. Практически везде, где мы ни были, нам предоставляли выбор сорта чая. Но учтите, что чай везде в Узбекистане подают, как правило, без сладостей. Вам могут принести чай, но рядом не будет даже сахара, не то, чтобы конфет, лимона, шоколада, варенья в широком ассортименте и прочих сладостей, как мы привыкли в Азербайджане. Здесь считают, что в особенности летний зной зеленый чай прекрасно утоляет жажду, поэтому его целесообразней пить без подсластителей.

А пьют чай перед едой в чайхане (чайхона по-узбекски). В Узбекистане чайхана это ресторан, где обедают и ужинают. Чай же пьют там, ожидая приготовления и подачи еды. Хорезмская и в целом узбекская кухня обильна мясными блюдами. Из национальных блюд этого региона вам предложат плов, тухум барак, шивитоши, шашлыки, ижжан и рыбу из Амударьи. Плов (ош по-узбекски) также имеет местную специфику – в нем меньше масла и специй, рис более твердых сортов и, как уверяют хорезмийцы, готовится иначе, чем иные 100 разновидностей плова в Узбекистане.

Один из известных местных блюд - Тухум-барак (тухум-яйцо, барак-варить). Это что-то вроде больших вареников, внутри которых яйца, причем сырые, а не вареные. Чисто хивинским деликатесом является Шивит оши (еда с укропом). Выглядит он как зеленая лапша, приправленная катыком. На холодную лапшу налагается горячий овощной соус с мясом или без, похожий на известное в Азербайджане блюдо «аджаб сандали».

В Хиве готовят блюдо, практически идентичное с азербайджанским джоратским гутабом. В качестве наполнителей в тесто используется мясо или картофельное пюре – только тесто не такое тонкое, как в Азербайджане. В Хорезмской области также популярны тандырные лепешки (тяндир-чёряк), очень похожие по вкусу на азербайджанские. Хотя в Хорезме разновидностей тандырных лепёшок немало.

Не забудьте попробовать дыни и фрукты. Ведь Хорезмский регион славится своими сладкими и сочными фруктами. В Хиве даже ежегодно проводится летний фестиваль «Гурвак – символ Хорезмских дынь». Самыми известными сортами же дынь, которыми нужно поинтересоваться, являются - гурвак, кари киз, бол ковун, замча, бори калла.

Путешествие в древность с GPS и QR-кодом

Узбекские власти активно развивают туристический сектор на региональном уровне. В 2017 году Президент Узбекистана подписал Программу комплексного развития туристского потенциала города Хивы и в целом Хорезмской области на 2017-2021 годы.

За это время в регионе здесь уже построена железнодорожная линия, связывающая с основными туристскими центрами страны, увеличено количество чартерных и регулярных авиарейсов из стран Европы, Азии и СНГ, обновлена дорожно-транспортная инфраструктура, введены в эксплуатацию новые отели, проводятся мероприятия международного характера. Власти предпринимают меры по продвижению туристского потенциала Хорезмской области и бренда города Хивы, как одного из древнейших историко-культурных центров человеческой цивилизации. За счет реализации всего этого власти рассчитывают увеличить количества туристов более чем в 2 раза.

В Хиве также внедрено в использование уникальное приложение «Хива Аудио Гид», имеющего связь с GPS. Программа сама определяет ваше местонахождение и начинает информировать о ближайшем историческом объекте. Как только вы направитесь к следующему объекту, программа автоматически переключится на новый объект. У приложения кроме аудиоинформации есть еще и фототекстовые материалы. «Хива Аудио Гид» не требует подключения к интернету, оно может показывать музеи вокруг вас с помощью геолокации и обеспечивает профессионально записанный звук при описании объектов. Кроме того, внутри всех туристических объектов установлены QR-коды. Отсканировав его смартфоном или планшетом, турист может получить подробную информацию об объекте или предмете искусства.

Еще одно новшество, вводимое в музее-заповеднике «Ичан-Кала», - покупка электронных билетов через интернет. По приезду в Хиву турист просто сканирует QR-код, воспользовавшись специальным аппаратом, и может войти в заповедник без длинных очередей.

Фото Эльчина Гусейнова

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