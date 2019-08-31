В Баку пройдет третий Азербайджанский форум туризма

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 18 сентября пройдет третий Азербайджанский форум туризма, организованный компанией Tourism Lab. при поддержке ABSHERON Hotel Group, сообщили Trend Life организаторы.

«Tourism Lab. с 2016 года в сфере туризма организует различные проекты и форумы, которые выявляют лучшие примеры национального туризма, помогают в развитии туризма, способствует выявлению различных решений существующих проблем. Форум - это первая и на данный момент единственная платформа, созданная в этом направлении в Азербайджане. Здесь вы можете увидеть специалистов не только из сферы туризма, но и представителей различных структур, тех, кто хотят создать новый бизнес в данном секторе. Построение новых связей является одним из основных направлений форума. Участниками форума являются в основном отели и другие места для размещения гостей, операторы из Германии, Австрии, Швейцарии, страховые фирмы, другие компании которые могут быть заинтересованы в сфере туризма, компании авиалиний, информационные центры туризма, торговые центры, рестораны и другие кейтеринговые компании», - говорится в сообщении.

Азербайджанский форум туризма собирается представить много новшеств в этом году. Мероприятие будет состоять из трёх панелей. Во время первой панели известные представители сферы «Стратегии туризма в Азербайджане» будут делиться своими мыслями по данной тематике. Будут даны ответы на все интересующие вопросы аудитории на форуме. Вторая панель будет состоять из темы «Инновации в туризме». Профессионалы данной сферы поделятся своим опытом с участниками форума. А во время третьей панели под названием «Фотография и блогерство в туризме» планируются интерактивные выступления блогеров сферы туризма. Также запланировано проведение выставки по туризму.

Для более подробной информации www.turizmforumu.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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