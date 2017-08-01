В Турции существуют скрытые ячейки движения FETÖ - Главный редактор

1 августа 2017 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Не смотря на то, что в Турции ведется активная борьба против членов движения Фетхуллаха Гюлена, до сих пор в стране существуют скрытые ячейки FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü). Об этом сообщил Trend, по телефону главный редактор турецкой газеты Bölgepostası, колумнист газеты Milat Gazetesi Уфук Джошкун.

По словам Джошкуна, за движением Фетхуллаха Гюлена стоят разведслужбы таких стран как США, Германии, Франции, а также Израиля.

«Организация FETÖ, является совместным проектом западных спецслужб и ее деятельность направлена на торможение развития Турции, а также противостояние ближневосточной политики Анкары», - сказал Джошкун.

Эксперт отметил, что в настоящее время почти во всех провинциях и в частности в Анкаре и Измире начались судебные процессы по делу членов движения.

По мнению Джошкуна, не смотря на то, что в Турции ведутся судебные процессы в отношении членов FETÖ, это течение до сих пор имеет огромное влияние на судебную систему страны.

Эксперт не исключает возможность того, что не выявленные члены FETÖ проникшие в судебную систему Турции намерены влиять на судебные процессы, начавшиеся в отношении членов этой организации.

«Члены террористической организации FETÖ в течение 60 лет смогли также проникнуть и в банковскую систему Турции», - сказал Джошкун.

Эксперт считает, что скрытие ячейки FETÖ до сих пор хотят создать в Турции внутренних хаос.
«Турция обязана донести до мирового сообщества тот факт, что члены FETÖ являются серьезной угрозой для безопасности страны», - отметил Джошкун.

Отметим, что сегодня в Турции начался суд по делу о захвате авиабазы при попытке государственного переворота.

Суд над 486 обвиняемыми в захвате авиабазы "Акынджи" во время попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года начался в Анкаре.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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