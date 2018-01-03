Тегеран в поисках «глубинных проблем» Ирана

Наступивший 2018 год стал для Ирана особенным, города, в том числе столицу страны Тегеран, охватили многотысячные демонстрации и массовые акции протеста. Люди вышли на улицы, чтобы выразить возмущение по поводу повышения цен, однако протесты в дальнейшем переросли в манифестации с политическими призывами.

Иран - страна закрытая, и сложно делать какие-то прогнозы, не имея достоверной информации о событиях внутри страны. Еще сложнее найти ответ на вопросы: не является ли происходящее отражением борьбы различных группировок во власти самого Иран и не пытаются ли «реформаторы», к которым относится и Рухани, ослабить власть клерикалов?Насколько глубоко внешнее вмешательство, или это вариант самозащиты, избранный властями страны?

В отличие от арабских стран, где произошли «революции», Иран - государство, имеющее богатый опыт противодействия внешним угрозам, а также способное использовать для этого многочисленные защитные приемы. Одним из таких иранских приемов, например, является искусственное «инициирование кризиса» внутри страны или «политика выпуска пара» с последующим жестким пресечением деятельности противников режима и дальнейшей стабилизацией ситуации в стране.

О не совсем хаотичной и спонтанной природе последних протестов в Иране говорит ряд обстоятельств, в частности то, что среди их организаторов числятся все те же "знакомые лица» - лидеры иранской оппозиции. Известно, что они давно и плотно сотрудничают не только с Вашингтоном, но и с тегеранскими клерикалами. Среди них лидер Национального комитета сопротивления Ирана Мирьам Раджави, известные оппоненты властей Мир-Хосейна Мусави и Мехди Карруби. Именно благодаря «усердию» этих лиц в крупных демонстрациях протеста 2009 года в Иране, когда Запад пытался всеми силами «потопить» президентство Махмуда Ахмадинежада, иранским властям тогда удалось взять ситуацию под контроль. И сегодня, как и в прошлый раз, Мирьам Раджави на митингах призывает оппозицию не выдвигать требования о смещении клерикального режима.

Митингующие, в основном молодежь и студенты, призывают власти вывести войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из соседних стран - Ирака и Сирии. Власти пытаются справиться с протестным движением, обвиняя в попытках дестабилизировать страну не только иностранные разведки, но и боевиков "Исламского государства". В ходе столкновений с полицией есть десятки убитых, сотни демонстрантов арестованы.

Президент Ирана Рухани заявил, что протесты в стране вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством со стороны "других стран". "Не все люди на улицах - те, кем руководят иностранцы, есть и такие, кто протестует в связи с собственными чувствами и проблемами", — сказал он. Иранский лидер добавил, что ситуацию в стране нужно использовать для того, чтобы "найти глубинные причины проблем".

Безусловно, мотивом, побудившим людей выйти на улицы иранских городов, является общее недовольство уровнем жизни. Однако «глубинные причины проблем» кроются не столько в инфляции, безработице и коррупции, сколько в непосредственной вовлеченности Ирана в войны за рубежом, в усиливающихся в стране антивоенных настроениях. Население страны устало от бесконечных сообщений о смерти молодых иранцев за рубежом - в Сирии и Ираке, где за более чем семь лет военных действий погибли десятки тысяч иранцев. И конца этим войнам не видно. Более того, в декабре Рухани представил проект бюджета на иранский календарный год, охватывающий период с марта 2018 года по март 2019 года. Он предусматривает выделение дополнительных 11 миллиардов долларов иранскому корпусу революционной гвардии и на зарубежные специальные операции «Аль-Кудс» и «Басидж». Поэтому протестующие выступают с лозунгами - «Забудь о Сирии, помни о нас», «Нет Газе, нет Ливану, моя жизнь принадлежит Ирану».

Особенностью протестных выступлений является то, что важнейшим инструментом нынешнего «подъема народных масс» Ирана стали социальные сети. Использование новейших технологий социальных сетей очевидно, так как волнения раскручиваются благодаря широкому распространению видеоматериалов. Власти Ирана срочно ограничили интернет-сообщения.

Без сомнения, в антиправительственных митингах заинтересованы внешние силы. Официальные представители Вашингтона неоднократно заявляли, что Иран представляет угрозу национальной безопасности США. Отмечается, что Белый дом не только разработал план подавления иранской «угрозы», но уже провел консультации с Израилем. Трудно считать случайным тот факт, что акции протеста совпали с 29 декабря 2017 года, когда США и Израиль подписали соглашение «по сдерживанию Ирана» и созданию для этого «специальных рабочих групп».

Последние сообщения из Ирана свидетельствуют, что, как и неудавшийся военный путч в Турции и предыдущие «проваленные перевороты» в Иране, «народный гнев» в этой стране по истечению некоторого времени пойдет на спад. Как долго продолжится «некоторое время», зависит от того, насколько жесткой и обильной будет поддержка митингующих оппозиционеров со стороны Вашингтона, от решимости иранских силовиков и гибкости иранской администрации в диалоге с населением. «Революционные» изменения в Иране могут привести к большому кровопролитию, гражданской войне, беженцам и взорвать весь регион.

Иран для Азербайджана не просто сосед, а важный партнер как по экономическим, так и многим политическим вопросам. Стабильность и прогнозируемость ситуации в Иране крайне важны для Азербайджана хотя бы потому, что от этого зависит также реализация проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета "Baku Network", доктор философии

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