Опустить политическую борьбу до уровня клеветы - новая тактика антиазербайджанских центров – депутат

«Однако правда в том, что Али Гасанов говорил об одной группе антиазербайджанских элементов. Конечно, живущие за пределами Азербайджана многочисленные патриоты и интелектуальные азербайджанцы знают точно о чем была речь. Поэтому ни в коем случае не верят клеветническим кампаниям исламофобных маргиналов. В результате эти маргиналы, еще раз разоблачив себя, показали кому они служат и снова превратились в объект общественной критики», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Тект: Али Гасымов)

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