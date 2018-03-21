Опустить политическую борьбу до уровня клеветы - новая тактика антиазербайджанских центров – депутат

21 марта 2018 21:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Опустить политическую борьбу до уровня клеветы - новая тактика антиазербайджанских центров, считает депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По мнению депутата, это служит специальной цели и направлено против национально-нравственных ценностей страны.

«Активизация таких сил в период избирательного процесса неслучайно. Так как избирательная культура наряду с тем, что является важной частью политической культуры, определяет качество нашей общей культуры. Поэтому взятие под прицел наших политических и культурных ценностей, подрыв авторитета владельцев общественного авторитета, государственных чиновников, искажение их мыслей в год выборов неслучайно», - сказал в среду Trend Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что группа людей, живущих за границей и превратившихся в рупор клеветы антиазербайджанских центров, таким образом хочет представить глобальной общественности, что у нас нет цивилизованной политической борьбы.

«А это противоречит нашим национальным интересам. По этому вопросу на днях помощник Президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что группа людей за рубежом совершает действия, противоречащие нашим национальным ценностям, и это осуществляется планомерно. Видимо, из-за правильного указания на цель эта же группа "идеологической диверсии" за границей стала манипулировать объективными и вполне справедливыми с точки зрения национальных интересов высказываниями Али Гасанова. Вопрос был представлен противоречащим интересам всех азербайджанцев, живущих за границей», - сказал депутат.

По мнению Бабаоглу, цель заключалась в попытке создать массовое недовольство.

«Однако правда в том, что Али Гасанов говорил об одной группе антиазербайджанских элементов. Конечно, живущие за пределами Азербайджана многочисленные патриоты и интелектуальные азербайджанцы знают точно о чем была речь. Поэтому ни в коем случае не верят клеветническим кампаниям исламофобных маргиналов. В результате эти маргиналы, еще раз разоблачив себя, показали кому они служат и снова превратились в объект общественной критики», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Тект: Али Гасымов)

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