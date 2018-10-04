Вугар Рагимзаде: Нужно рассмотреть вопрос присутствия Элени Теохарус в Европарламенте

4 октября 2018 21:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Поддержка сепаратистского режима в Нагорном Карабахе членом Европарламента Элени Теохарус, поощряющей кровавый сепаратизм и этническую чистку, является показателем двойных стандартов.

Об этом Trend сказал в четверг член Политического совета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его мнению, это свидетельствует о несправедливости, которую демонстрируют некоторые международные организации Европы.

Как отметил главный редактор, наличие в Европарламенте такого парламентария является постыдным: «Считаю, что это является примером несправедливости и двойных стандартов Европарламента по отношению к некоторым странам. Однозначно, это - один из факторов, показывающих характеры этих депутатов, их истинную натуру», - добавил Рагимзаде.

Данный шаг Теохарус, продолжил он, направлен на то, чтобы запутать международную общественность.

«Во многих случаях это те люди, которые совместно работают с анти-азербайджанскими кругами. Эти люди, наряду со своими личными взглядами, выполняют чьи-либо заказы. В целом, нужно рассмотреть вопрос присутствия этих людей в Европарламенте. Если Европарламент говорит о справедливости, демократии, верховентстве закона, то он должен задуматься об этом», - сказал главный редактор газеты.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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