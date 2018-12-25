В Сирии наступит затишье перед бурей в Ираке

Руфиз Хафизоглу

Создание новых «государств» на территории арабских стран давний план ряда стран Запада, которые руководствуются древним принципом «разделяй и властвуй». Одно из таких «государств», создание которого планируется на территории Ирака, это так называемый независимый «Курдистан».

Для создания независимого «Курдистана» было предпринято немало попыток, в том числе 25 сентября 2017 года в курдской автономии в Ираке был проведен «референдум», результаты которого не были признаны мировым сообществом. Основная причина не признания итогов «референдума» в Эрбиле была связана с нестабильностью в Сирии.

После чего США под предлогом борьбы с террористами «Исламского Государства» (ИГ) начали активно поддержать сирийское крыло террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) - PYD/YPG.

Как известно, 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в течение нескольких дней ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против сирийского крыла террористической РПК - PYD/YPG. После данного заявления 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских войск в этой стране.

Стоить отметить, что власти Турции неоднократно заявляли о том, что сирийская политика Вашингтона обречена на провал, но дело в том, что планы Штатов не ограничены только Сирией.

Уже иракский телеканал "Al-Hurra " сообщил, что США в ближайшее время выведут 2130 военнослужащих из Сирии и направят их в Эрбиль. На фоне американо-турецкой полемики по поводу Сирии и американской поддержки PYD/YPG, Эрбиль активно принимает высокопоставленных политических фигур из разных западных стран.

Например, 17 декабря министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок прибыл в административный центр Курдской автономии Ирака город Эрбиль. Блок, которого сопровождали посол Нидерландов в Ираке Маттис Уолтерс и группа инвесторов и предпринимателей, был встречен министром внутренних дел автономии Каримом Синджари и главой департамента внешних связей Фалахом Мустафой.

В свою очередь, 11 декабря в Эрбиль прибыл министр энергетики США Рик Перри, чтобы обсудить вопросы энергетического сектора с местными властями.

В числе стран, которые активно развивают экономические отношения с курдской автономией Ирака, также значатся Китай и Индия.

По сути, согласно законодательству Ирака, курдская автономия имеет право на развитие отношений с другими странами, но возникает вопрос, почему все перечисленное происходит на фоне вывода американских войск из Сирии?

Очевидно, что все последние события дают основание предположить, что вопрос независимости «Курдистана» рано или поздно будет вынесен на повестку дня. Но прежде нужно преодолеть экономический кризис на территории автономии.

В свою очередь нужно решить конфликт в Сирии - проблему PYD/YPG, за что активно взялась Турция.

Уничтожения PYD/YPG является для Турции жизненно важным вопросом, но не следует упускать из виду, что до проведения «референдума» Эрбиль был одним из важных союзников Анкары. Подталкивая Эрбиль на проведение «референдума» о независимости, США фактически лишили Турцию одного из главного союзников в регионе.

Но, это не означает, что Анкара не уведомлена о предполагаемом ходе событий.

Пока не известно, сколько времени займет очистка северных районов Сирии от террористов PYD/YPG, и в тоже время, каких усилий потребуется для экономического развития курдской автономии Ирака. Но не исключено, что, имея все это в виду, Анкара в дальнейшем будет делать все необходимое, для того чтобы вернуть Эрбиль в свою сферу влияния. Так как в Анкаре прекрасно понимают, что с решением конфликта в Сирии на повестку дня будет вновь вынесен вопрос независимости курдской автономии Ирака.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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