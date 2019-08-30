Питер Тейс: Риторика Пашиняна представляет угрозу для международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Армянская риторика представляет угрозу для международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе.

Об этом сказал в интервью Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пятого августа 2019 года совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, где принял участие в открытии "панармянских игр". На "церемонии открытия" Пашинян, сделав провокационное заявление, назвал Нагорный Карабах "составной частью Армении".

«Армянская риторика вредна, разрушительна и представляет угрозу для крупных стратегических международных инвесторов, которые хотят работать на Южном Кавказе и наладить свою деятельность в этом регионе. Эти заявления еще больше усугубляют ситуацию с продолжающимся экономическим застоем и высоким уровнем коррупции, который пронизывает каждое министерство в правительстве Армении», - сказал он.

Тейс отметил, что бурный дискурс Пашиняна иллюстрирует его авторитарный стиль руководства.

«Никол Пашинян - худший пример ответственного руководства в Европе и во всем мире. С первых дней пребывания на посту премьер-министра Армении Пашинян демонстрирует перед своими соотечественниками готовность неоднократно нарушать международные законы и идти по пути подстрекательских заявлений и агрессивного поведения в решении нагорно-карабахского конфликта», - добавил он.

По словам американского эксперта, не менее огорчает тот факт, что ОБСЕ, крупнейшая в мире межправительственная организация по вопросам безопасности, за последние два года продемонстрировала неумение оказать давление на армянские власти, чтобы заставить их уважать международное гуманитарное право, резолюции Совета Безопасности ООН.

«Международное сообщество не должно терпеть такие подстрекательские высказывания Пашиняна. ОБСЕ несет полную ответственность за то, чтобы убедить руководство Армении воздержаться от актов насилия и срочно вывести вооруженные силы Армении с суверенной территории Азербайджана. С другой стороны, прагматичные дипломатические инициативы Азербайджана всегда будут преобладать, несмотря на молчание и двусмысленность, исходящие от Брюсселя и руководства ОБСЕ», - сказал Тейс.

По его словам, Государственный департамент США также должен был играть более активную роль в предотвращении антагонистического подхода и воинственных высказываний Пашиняна в последние месяцы.

«Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта зависит от активного участия международного сообщества и его постоянных реальных усилий, направленных на то, чтобы пресечь применение двойных стандартов в отношении Азербайджана», - сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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