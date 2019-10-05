Евгений Михайлов: Москва продолжит военно-техническое сотрудничество с Баку, вопреки недовольству Еревана

БАКУ/Trend/ - На Валдайском Форуме в Сочи Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили намерения своих стран не только продолжать, но и укрепить военно-техническое сотрудничество. Об этом сказал Trend известный российский телеведущий, политический эксперт Евгений Михайлов, комментируя недавнюю встречу двух лидеров на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, сотрудничество в военно-технической сфере между Азербайджаном и Россией будет продолжено и впредь, вопреки недовольству Армении.

«При том, что руководство Армении в лице армянского премьера Никола Пашиняна просило российскую сторону объявить эмбарго на поставку новых вооружений Баку, этот призыв был проигнорирован российской стороной. Его не услышали. Соответственно, это наглядно подтвердило тот факт, что Азербайджан — друг и партнер России на долгие годы. Азербайджан стабилен политически и экономически, что сейчас является редкостью в нашем бурно меняющемся мире. Поставки новых вооружений - прежде всего политика, а потом уже деньги, а это значит, что Россия уверена в Азербайджане больше, чем в тех, кто против него настраивает», - заявил Михайлов.

Эксперт предположил, что в случае вхождения Баку в совместные военно - политические блоки с Москвой, и иными странами, данный факт повергнет в шок «древних и гордых соседей» по региону.

«Ереван понимает, что чем ближе Москва с Баку, тем быстрее придется возвращать оккупированные территории. Время играет не на политиков Армении, которые все больше загоняют свою страну и народ в тупик безысходности и нищеты», - резюмировал российский политолог.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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