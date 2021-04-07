Победа в апрельских боях – важная веха в истории освобождения азербайджанских земель – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ -Победа в апрельских боях 2016 года – важная веха в истории 30-летней войны за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации. Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Эксперт отметил, что крайне важно не допустить ошибку, которую совершают многие страны и народы, когда забывают о малых победах, помня только о больших.

«Без малых побед – нет больших. 30 лет подряд армянская машина пропаганды навязывала всем одну и ту же мантру, что есть "великая", "непобедимая" армянская армия, у солдат которой "особый боевой дух". В апреле 2016 года азербайджанская армия доказала, что она способна побеждать. Это был первый лучик надежды, по следам которого пришла великая победа 2020 года», – подчеркнул Финкель, добавив, что очень важно помнить и никогда не забывать о победе 2016 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)