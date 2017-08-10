МИД Армении не уверен, что стране не придется выбирать между Россией и США

10 августа 2017 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян выразил надежду, что Еревану не придется делать выбор между Россией и США на фоне нарастающего противостояния между этими государствами, пишет агентство РИА Новости.

Другими словами, МИД Армении не уверен, что сможет сохранить политику баланса между Россией и США.

По словам Кочаряна, надо четко осознавать свои первостепенные интересы и руководствоваться ими.

"С другой стороны, разумеется, нужно соблюдать международные правила игры", — заключил Кочарян, намекая на непростую ситуацию, которая сложилась из-за ухудшающихся отношений Москвы и Вашингтона.

Заявление Кочаряна прозвучало на фоне усиливающихся антироссийских настроений в Армении.

На днях депутат Национального собрания РА от оппозиционной фракции "Елк" (Исход) Арам Саркисян заявил, что его блок выступает за выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, Армения через несколько месяцев собирается подписать соглашение о сотрудничестве с ЕС, которое должна была подписать еще в 2013 году, выбрав тогда вместо этого вступление в ЕАЭС.

Еще одной попыткой наладить отношения с Западом, продемонстрировав независимость от Москвы, можно считать участие Армении сразу в нескольких учениях НАТО, уже прошедших летом и запланированных на сентябрь.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Армения занялась превенцией энергореволюции – за тарифы заплатит Москва?
Армения 12:56
Новое посольство Китая в Армении: размер имеет значение
Армения 11:51
Баронессу Кокс не отпускает: старческая деменция или что-то запрещенное?
Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 15:44
В Армении остается все меньше образованных людей, и их количество продолжит сокращаться
Армения 9 августа 13:08
Армянские власти не хотят возвращения граждан в страну, опасаясь революции – СМИ
Армения 9 августа 11:41
Мировые СМИ пишут о тяжелой доле сирийских армян на исторической родине
Армения 8 августа 11:00
Тегеран предупредил Ереван по поводу привлечения третьих сил в регион нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 17:12
Новое посольство Коста-Рики в дипломатической столице региона Баку
Политика 7 августа 16:30
Армения переписывает историю: Россия теперь оккупант, а нацисты новые армянские герои
Армения 7 августа 15:03
Бездумная армянская пропаганда: подросток увернулся от пули снайпера
Армения 7 августа 12:02
Армения в окружении: будут ли российские комплексы С-400 защищать Азербайджан?
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 11:26
Euractiv о том, почему Казахстан согласился на членство Армении в ЕАЭС
Армения 4 августа 15:57
Кому нужны неуместные спекуляции на тему вмешательства Турции и России в нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 14:16
Мания преследования: Армении кажется, что ее подставляют в ОДКБ и ЕАЭС
Армения 4 августа 12:50
Запад потратил свыше полутора сотен миллионов долларов на Мецаморскую АЭС, вместо того, чтобы ее ликвидировать
Армения 3 августа 16:54
Родителей армянских солдат запугивают, чтобы они не раскрывали правду об ужасах творящихся в армии Армении
Нагорно-карабахский конфликт 3 августа 15:29
Ереван не хочет развивать отношения с членами ЕАЭС - стратегия МИД
Армения 3 августа 13:18
США прицениваются к Армении, однако, готова ли продать ее Россия?
Армения 3 августа 11:21