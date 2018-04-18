Полиция проводит задержания протестующих в центре Еревана (Обновлено)

Полиция проводит в центре Еревана задержания участников акции протеста, несогласных с избранием Сержа Саргсяна премьером Армении, передает РИА Новости.

Протестующие перекрывают улицы у площади Франции. Полиция утверждает, что намерена их разблокировать.

Утром участники акции подошли к резиденции премьера, но через некоторое время покинули эту территорию.

Акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

11:08 (GMT+4) Участники митинга оппозиции начали собираться в центре Еревана, в районе площади Франции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

К расположенному здесь зданию оперы пришли около 200-300 человек, к ним подходят новые участники митинга. Среди собравшихся много молодежи, студенческого и школьного возраста.

Лидер оппозиции Никол Пашинян с группой сторонников из примерно 10 человек начал "сидячий" протест в начале улицы Месропа Маштоца, из-за чего движение транспорта по ней прекратилось. Затем Пашинян вместе с митингующими двинулся через площадь Франции.

Организаторы митинга через громкоговоритель координируют участников. Их слова встречают криками и аплодисментами.

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