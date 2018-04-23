Уход от власти в Армении «карабахского клана» дает Азербайджану серьёзный шанс в разрешении карабахского конфликта - доверенное лицо президента РФ

БАКУ /Trend/ - В условиях вероятности ухода Армении под американское влияние и превращения ее в крайне ненадёжного союзника, России правильнее сделать ставку на Южном Кавказе именно на Азербайджан, в том числе и в вопросе нагорно-карабахского урегулирования.

Об этом в понедельник в интервью Trend сказал директор Института политических исследований, доверенное лицо президента Российской Федерации Сергей Марков, комментируя отставку премьер-министра Армении на фоне не прекращающихся уже в течение десяти дней протестов.

Уход Сержа Саргсяна и «карабахского клана», по словам Маркова, окажет серьёзное влияние на решение нагорно-карабахского конфликта, однако пока ещё неизвестно, какое именно.

«Дело в том, что это не просто устранение Саргсяна: это победа проамериканского, армянского «майдана». Никол Пашинян [лидер протестного движения в Армении – ред.] возглавляет “Елк”, что по-армянски означает “Выход”. Он неоднократно говорил, что Армения должна выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Возможно, будут идти соответствующие переговоры, но маловероятно, что Армения может начать выход из ЕАЭС, в который она и вступила-то не полностью», – считает политолог.

По его мнению, в Армении могут начаться столкновения, так как ещё неизвестно, насколько мирно завершится этот переворот. Однако отстранение от власти «карабахского клана» дает Азербайджану серьёзный шанс в разрешении нагорно-карабахского конфликта.

«Далеко не все армяне хотят продолжать страдать в блокаде из-за того, чтобы, в частности, держать районы, захваченные вокруг Нагорного Карабаха, и не отдавать их Азербайджану. Поэтому повышается возможность некоего мирного разрешения на основе "казанской формулы", когда передаются [Азербайджану] районы вокруг Нагорного Карабаха, а в ответ на это снимается блокада Армении», - сказал Марков.

Коснувшись вопроса изменения социально-экономического и политического курса Армении на фоне смены руководства страны, политолог отметил, что не считает лидеров протестного движения самостоятельными.

«Они являются достаточно проамериканскими, и их главной задачей будет оторвать Армению от России и переориентировать против России такие организации, как Дашнакцутюн, которые очень широко известны в истории своими террористическими актами. А чтобы убедить народ, проамериканские оккупационные режимы всегда найдут что рассказать», – заключил политолог.

Отметим, что сегодня премьер-министр и экс-президент Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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