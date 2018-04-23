Армен Саркисян принял отставку правительства Армении

Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства, сообщили в пресс-службе главы государства, передает РИА Новости.

"Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Ранее свой пост покинул глава кабмина Серж Саргсян. Таким образом он выполнил требования уличного движения протеста. Согласно 130 статье конституции, правительство подает прошение об отставке вслед за премьер-министром.

Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

Акции против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Противники обвинили его в неэффективном управлении страной, узурпации власти и ухудшении экономической ситуации.

На выходных беспорядки вспыхнули с новой силой. Рост протестных настроений произошел на фоне провала переговоров с оппозицией и задержания лидеров движения за отставку премьера — депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна. Позднее к демонстрантам присоединились несколько десятков военных.

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