В Гюмри 300 работников депо присоединились к протестам оппозиции

300 работников локомотивного депо в городе Гюмри объявили забастовку и примкнули к движению оппозиции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из организаторов протестных акций в городе Карен Маргарян.

"300 работников локомотивного депо с утра не вышли на работу и примкнули к нашим акциям гражданского неповиновения", - отметил он. По словам Магаряна, с утра протестующие заблокировали все основные госздания города и парализовали движение на улицах.

"В Гюмри все сейчас парализовано. Мы требуем избрать лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром страны", - добавил собеседник корр. ТАСС.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. 23 апреля на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян. И. о. премьера-министра был назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

1 мая депутаты парламента отклонили кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За него проголосовали 45 законодателей, в то время как для избрания премьером ему было необходимо набрать 53 голоса. После этого он призвал своих сторонников начать масштабные акции гражданского неповиновения. Следующее голосование по кандидатуре главы правительства должно состояться 8 мая.

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