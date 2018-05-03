В Армении из-за перестрелки в банке погиб человек, еще двое ранены (Обновлено)

Один человек погиб и двое ранены в результате нападения на филиал одного из банков в Ереване, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

"В результате перестрелки в банке один человек погиб, двое ранены", — сказал Джаноян.

15:17 (GMT+4) Неизвестные открыли огонь в банке в Армении, один полицейский ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"По полицейским был открыт огонь, есть раненый сотрудник. Подробности сообщим позднее", — сказал РИА Новости начальник управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

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