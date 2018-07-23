Очередное крупное коррупционное разоблачение в минобороны Армении

Министерство обороны в субботу разоблачило очень крупную растрату в одной из воинских частей ВС Армении. Об этом, как сообщают армянские СМИ, журналистам заявил глава оборонного ведомства Давид Тоноян.

Деталей разоблачения Тоноян не раскрыл, отметив лишь, что оно очень большое и касается провизии. По его словам, возбуждено уголовное дело.

В целом Тоноян заметил, что в Минобороны Армении сейчас ведется очень серьезная борьба с коррупцией.

Отметим, что несколько дней назад в результате полномасштабных оперативно-розыскных работ сотрудниками Службы национальной безопасности Армении была раскрыта коррупционная схема, в которую вовлечена группа граждан Армении с участием высокопоставленных лиц, врачей, сотрудников военного комиссариата.

Выяснилось, что как минимум сорок призывников в Армении получили отсрочку или освобождение от службы в армии в 2018 году за взятки. Юношам ставили несуществующий диагноз, освободив таким образом от службы в армии или выписав отсрочки.

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