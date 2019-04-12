В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил иск защиты арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна с требованием прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности, передает корреспондент. Это решение можно обжаловать в десятидневый срок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Дело Кочаряна

В июле прошлого года специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.

Его защита обжаловала арест, и Апелляционный суд отменил его, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.



В декабре Кочаряна вновь арестовали. Также экс-президенту вменяется получение взятки в особо крупном размере. В середине марта ему продлили арест на два месяца.

По словам адвоката, после принятого в июле 2018 года решения с Кочаряна должны были снять обвинения и прекратить уголовное преследование. Однако, отметил он, следственные действия продолжались, и его подзащитный находился под подпиской о невыезде. Адвокат считает, что Кочарян подвергся незаконному уголовному преследованию.



В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.

Помимо Кочаряна, специальная следственная служба предъявила обвинение экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

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