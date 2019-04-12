В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна

12 апреля 2019 10:20 (UTC+04:00)

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил иск защиты арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна с требованием прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности, передает корреспондент. Это решение можно обжаловать в десятидневый срок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Дело Кочаряна

В июле прошлого года специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.
Его защита обжаловала арест, и Апелляционный суд отменил его, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

В декабре Кочаряна вновь арестовали. Также экс-президенту вменяется получение взятки в особо крупном размере. В середине марта ему продлили арест на два месяца.
По словам адвоката, после принятого в июле 2018 года решения с Кочаряна должны были снять обвинения и прекратить уголовное преследование. Однако, отметил он, следственные действия продолжались, и его подзащитный находился под подпиской о невыезде. Адвокат считает, что Кочарян подвергся незаконному уголовному преследованию.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около двухсот получили ранения.
Помимо Кочаряна, специальная следственная служба предъявила обвинение экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во время встречи Никола Пашиняна с армянской общиной Страсбурга произошла ссора
Армения 10:47
ДТП в Армении: ранены 18 военнослужащих
Армения 09:25
Министр обороны Судана рассказал о подготовке к выборам в стране
В мире 11 апреля 16:41
Еврокомиссия следит за ситуацией вокруг Ассанжа
В мире 11 апреля 15:09
У лондонского суда нет данных о дате и времени заседания по делу Ассанжа
В мире 11 апреля 14:59
Экс-премьер Судана: Омар аль-Башир и его соратники находятся под домашним арестом
В мире 11 апреля 14:15
Лента новостей
Назначен посол Туркменистана в Тунисе
Туркменистан 10:51
Во время встречи Никола Пашиняна с армянской общиной Страсбурга произошла ссора
Армения 10:47
Автодвижение на дороге Губа-Хыналыг восстановлено (ФОТО)
Общество 10:43
Правящая партия Турции представила новые факты о фальсификации выборов в Стамбуле
Турция 10:39
Хикмет Гаджиев: «Один пояс, один путь» предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана
Бизнес 10:29
В Азербайджане осуществляется капремонт путей и стрелочных переводов на ж/д станции Астара (ФОТО)
Экономика 10:28
В Таиланде шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса
В мире 10:26
Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт
В мире 10:23
Nobel Oil Services впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
Энергетика 10:20