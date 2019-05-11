В Армении подали в суд на Никола Пашиняна

11 мая 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Соавтор «АдекваД»-а Артур Даниелян подал в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом, как сообщает в субботу Trend со ссылкой на армянские СМИ, написал на своей странице в Facebook Артур Даниелян.

«Сегодня гражданин Артур Даниелян впервые в своей жизни подал в суд. Он подал иск против гражданина Никола Пашиняна.

Большинство людей скажут, в чем смысл, учитывая тот факт, что в настоящее время убийц выпускают из тюрьмы, оппозиционеры подвергаются систематическому преследованию, а сотрудники правоохранительных органов по этому поводу молчат.

Скажу, что у меня нет иллюзий. Хотя наш иск полностью обоснован, однако я сильно сомневаюсь, что он будет принят, не говоря уже о том, что бы он был удовлетворен. Проблема в том, насколько бы существование государства казалось бы нереалистичным, на данный момент мы не можем смириться с тем, что иностранные агенты совершили переворот.

Не знаю, будут ли существовать армянские государства. Если да, то они должны основываться на верховенстве закона и неизбежности наказания.

Никол Пашинян и его окружение, представляющие 50 оттенков дебилизма, должны быть наказаны не только по этому эпизоду, не только за нарушение многочисленных норм, но и за оскорбление меня лично. Гражданин - это я, а не кучка обижников с рабским недоразвитым мышлением. Празднуя победу одной группы граждан над другими, они тем самым провели разделительные линии, я подчеркну эти линии, и посмотрим, что из этого выйдет ... », - написал Даниелян.

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