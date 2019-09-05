Эльхан Алескеров: Лживые обвинения в отношении авиакомпании Silk Way сфабрикованы армянским агитпропом

5 сентября 2019 17:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос поставок оружия террористическим организациям со стороны США, в последние дни активно обсуждался некоторыми российскими медиа, в частности в одной из аналитических программ телевизионного канала Россия-24.

Накануне эта тема вновь стала предметом для обсуждений на российском телевидении, причем в данном контексте упоминалась азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way, якобы участвующая в поставках оружия террористическим организациям.

То, что подобная провокация была сфабрикована на российском телевидении с подачи армянской пропагандистской машины, не вызывает никаких сомнений. Не секрет, что армяне посредством медиа зачастую трансформируют в массы лживую информацию об Азербайджане, с тем, чтобы продвигать интересы мирового армянства в России. Примечательно, что тема поставок оружия террористическим организациям в подобном контексте муссировалась на российской телевизионной площадке, накануне визита в Баку секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Полагаю - это было очередной и безуспешной попыткой армянского лобби, которое не оставляет попыток вбивать клин в отношения между Москвой и Баку подобными способами.

Между тем, провокационные заявления, которые озвучиваются на площадках российских телеканалов, с подачи армянского лобби, представляют собой опасный тренд, так как формируют лживое представление у российской общественности об Азербайджане и процессах происходящих в нашей стране.

Помнится, пару лет тому назад такое же абсурдное обвинение (опять-таки с подачи армянского лобби) озвучивалось в российских телевизионных программах, о том, что якобы в ВС Азербайджана воюют террористы «Исламского государства».

Что касается провокационных заявлений, связанных с деятельностью грузовой авиакомпании Silk Way, то, на мой взгляд – это, скорее всего наглядное свидетельство успешной транспортной политики Азербайджана, которая не дает покоя нашим горе-соседям. Видимо в Ереване, серьезно обеспокоены тем, что маршрутная сеть грузоперевозок Silk Way West Airlines постоянно расширяется, увеличивается география поставок, а вместе с тем и транспортные возможности Азербайджана.

Директор Экспертного совета Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

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