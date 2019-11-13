Армения не готова к проведению конструктивных переговоров - политолог

БАКУ /Trend/ - Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе Парижского мирного форума, а также абсурдные заявления руководства Армении указывают на то, что армянская сторона не желает решения карабахского конфликта, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе.

Об этом сказал Trend профессор, доктор Университета регионоведения Ханкук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов.

По его мнению, это исходит из того, что новое правительство Армении не готово отвечать на внутриармянские вызовы и реакцию армянской диаспоры в Америке, поскольку отношения у новой армянской власти с армянской диаспорой на начальной стадии развития.

«На данный момент новое правительство Армении не готово к проведению конструктивных переговоров, поскольку еще не укрепило свои позиции внутри своей страны. К тому же в настоящее время отношения между нынешними властями Армении и самопровозглашенными властями Карабаха не находятся на должном уровне. И чтобы оттянуть время, новая власть Армении занимается исключительно популистскими заявлениями.

В целом же азербайджанская сторона никогда не отрицала возможного контакта и диалога с представителями армянской общины Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона даже предлагала формат, при котором армянская и азербайджанская общины Карабаха могут проводить встречи и рассматривать всевозможные вопросы. Однако данный формат не привлек должного внимания, и всячески отодвигался армянской стороной. К слову, в Азербайджане даже имеется институализированное представительство азербайджанской общины Карабаха, и оно готово проводить диалог с армянской общиной».

Что касается заявления Пашиняна о том, что людям с армянской фамилией запрещен въезд в Азербайджан, тот тут Ибрагимов отметил, что это палка о двух концах:

«С одной стороны, учитывая, что внутри общества Азербайджана все еще свежи восприятия и ощущения от нагорно-карабахского конфликта, никто не может лицам с армянскими фамилиями дать гарантию от нежелательных последствий.

С другой стороны, это прямая угроза безопасности Азербайджана. Ведь не секрет, что еще в 1990-х годах Азербайджан столкнулся с рядом террористических актов, совершенных при пособничестве армян. В данном контексте можно вспомнить взрывы в метро, где погибли десятки людей. И вообще, традиционно армяне известны своими активными действиями в террористическом направлении. Поэтому здесь недопущение несанкционированных посещений армянами Азербайджана вполне обосновано.

Между тем посольство Азербайджана в России неоднократно заявляло о том, что если граждане России с армянскими фамилиями желают посетить Азербайджан, то желательно предварительно уведомить об этом посольство Азербайджана в Москве или консульские представительства в РФ», - сказал он.

В заключение политолог напомнил о том, как в выпуске передачи Hard Talk на британском радиоканале BBC ведущий Стивен Сакур уличил своего гостя, главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна в непоследовательности, когда тот рассказывал об армянских подходах к нагорно-карабахскому конфликту:

«Мнацаканян не смог адекватно ответить на довольно острые вопросы, заданные ведущим, касательно того, насколько Армения готова к мирным переговорам, если руководство этой страны делает вызывающие заявления о своих притязаниях на Нагорный Карабах. Думаю, что данное интервью довольно сильно ударило по имиджу армянской власти, раз она при плохой игре пытается делать хорошую мину и говорит о восстановлении статус-кво, а также пытается представить миру Армению как миролюбивую и конструктивную страну, что на деле весьма спорный вопрос».

(Автор: Гусейн Сафаров)

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