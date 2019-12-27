Председателю КС Армении предъявлено обвинение

27 декабря 2019 11:51 (UTC+04:00)

Председателю Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение. Как передает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил правозащитник Рубен Меликян.

«Я пока не знаю, по какой статье, но по имеющейся у меня информации, ему предъявлено обвинение», - сказал он.

Отметим, что сегодня с утра следователи Специальной следственной службы Армении ведут допрос Товмасяна.

Одновременно, у здания суда проходит акция в поддержку Товмасяна.

Напомним, что вчера президент Армении Армен Саркисян подписал закон о внесении дополнений в закон «О Конституционном суде».

Законом предусмотрено выделение членам суда пенсии в размере действующей зарплаты в случае добровольной отставки до 31 января 2020 года.

Оппозиционный силы считают этот закон взяткой судьям, чтобы власти смогли в дальнейшем освободить места и назначить своих членов КС.

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