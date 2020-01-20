Материалы по делу Сержа Саргсяна переданы в прокуратуру

20 января 2020 14:03 (UTC+04:00)

Расследование уголовного дела о хищении, по которому проходит бывший президент Армении Серж Саргсян, завершено, материалы переданы в прокуратуру. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в понедельник в Специальной следственной службе.

Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Бывший глава государства не признает вину, считая дело политическим преследованием.

В ведомстве заявили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.

"Предварительное следствие по выделенной части дела, относящейся к указанным лицам, завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано осуществляющему надзор прокурору с ходатайством передать его в суд", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.

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