В Армении женщина подорвалась на мине
Жительница Армении подорвалась на мине, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Сигнал об инциденте поступил в полицию в понедельник в 14:50 из больницы, куда была доставлена пострадавшая с сильными повреждениями левой ноги.
Выяснилось, что 33-летняя жительница села вместе со свекровью собирала зелень в поле. Во время работ она случайно наступила на мину.
По факту готовятся материалы, обстоятельства происшествия выясняются.
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