В Армении женщина подорвалась на мине

Жительница Армении подорвалась на мине, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Сигнал об инциденте поступил в полицию в понедельник в 14:50 из больницы, куда была доставлена пострадавшая с сильными повреждениями левой ноги.

Выяснилось, что 33-летняя жительница села вместе со свекровью собирала зелень в поле. Во время работ она случайно наступила на мину.

По факту готовятся материалы, обстоятельства происшествия выясняются.