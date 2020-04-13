Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 1039
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1039, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, количество случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 26. От COVID-19 в стране излечились 211 человек.
Число смертей увеличилось до 14-ти. Лечение проходят 814 человек. В целом проведен 7631 тест.
Отметим, что, по положению на 12 апреля, в стране было зарегистрировано 1013 зараженных.
Лента новостей
Афет Гасанова: Реформы Азербайджана в системе здравоохранения играют важную роль в борьбе с коронавирусом
Тамам Джафарова: Саммит Тюркского совета показал солидарность и силу государств и народов в трудные дни
Глава представительства MasterCard о безналичных платежах, финансовых технологиях и преимуществах цифровой экономики в Азербайджане
Посол Великобритании поблагодарил Азербайджан за проекцию флага страны на здании Центра Гейдара Алиева
Джаваншир Фейзиев: Азербайджан с первых дней стал тесно сотрудничать в борьбе с пандемией со Всемирной организацией здравоохранения