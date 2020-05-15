В Армении за сутки выявили 184 случаев заражения COVID-19
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 4044, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 14 мая, в стране было 3860 выявленных случаев заражения. Таким образом, за сутки обнаружено 184 новых случаев.
Умерли от осложнений коронавируса 52 человек. Количество пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 22.
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