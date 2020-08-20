В Армении за сутки зарегистрировано 263 новых случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 42 319, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 августа, таких случаев было 42 056. Таким образом, за сутки было выявлено 263 новых случая заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 836 человек (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 251 (плюс 2 за минувшие сутки).
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