В Армении за сутки зарегистрировано 374 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 48 251, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 23 сентября, таких случаев было 48 251. Суточный прирост таким образом составил 374 человека.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 945 человека (плюс 3 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 292 (плюс 0 случай за минувшие сутки).