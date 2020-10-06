В Армении за сутки зарегистрировано 406 новых случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 53083, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 5 октября, таких случаев было 52 677. Таким образом, за сутки выявлено 406 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 990 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 302 (новых случаев нет).