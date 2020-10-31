В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2381 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 89 813 , сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 30 октября, таких случаев было 87 432. Таким образом, за сутки выявлено 2381 новых случая заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1341 человек (плюс 41 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 367 (плюс 9 за минувшие сутки).
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